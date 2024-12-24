جامعة جدة تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي ABET

السعودية
بوابة الفجر

 

حصلت جامعة جدة ممثلةً في كلية علوم وهندسة الحاسب على الاعتماد الأكاديمي الدولي من المجلس الأمريكي لاعتماد البرامج الهندسية والتقنية (ABET)، وذلك على سبعة برامج في مرحلة البكالوريوس هي: برنامج علوم الحاسب، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الأمن السيبراني، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج تقنية المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج هندسة الحاسب والشبكات.
وأكد عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الدكتور عبدالوهاب المزروعي أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الجامعة الحديثة في تقديم تعليم نوعي ومتوافق مع المعايير الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أن البرامج المعتمدة ستستمر في تقديم تعليم متميز يتماشى مع التطورات التقنية المتسارعة.
وتسعى جامعة جدة لتحقيق المزيد من الاعتمادات الأكاديمية الدولية والمحلية لتأكيد مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، وتقديم برامج تعليمية تُعِدُّ الطلاب لمستقبل زاهر ومليء بالفرص

الاعتماد الأكاديمي الدولي الأمن السيبراني البرامج الهندسية الجامعة الحديثة الذكاء الاصطناعي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

فوز هليوبوليس وقها وتعادل قليوب وهزيمة القومي بالقسم الثالث

عاجل - وقف استيراد هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)

عاجل - دعاء المطر.. أفضل الأدعية لجلب الرحمة

حافلة الزمالك تصل ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"