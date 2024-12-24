عاجل - عدد أيام غياب الطلاب بالعذر المرضي.. إجراء واحد مطلوب من ولي الأمر

أخبار مصر
غياب الطلاب بالعذر
غياب الطلاب بالعذر المرضي.. إجراء واحد مطلوب من ولي الأمر

وجه عدد من مديري المدارس الابتدائية تعليمات مهمة للطلاب، بشأن تنظيم عملية الغياب بعذر مرضي، تزامنا مع دور البرد المنتشر حاليا، وحفاظا على صحة الطلاب داخل المدرسة.

حالات غياب الطلاب من المدارس

وتضمنت التعليمات أنه على الطلاب الذين يعانون من الحمى والسعال وضيق التنفس، أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، البقاء في المنزل، والعزل لمدة 7 أيام، وضرورة أن يبلغ ولي الأمر إدارة المدرسة، حال كان لدى الطالب تشخيص إيجابي بأي مرض معد.

وبحسب التعليمات المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي، تقع مسئولية خلو الطالب من أي أعراض مرضية وتمنعه بصحة جيدة قبل دخول المدرسة بشكل كامل، ويجب أن يحضر الطلاب بمطهر لليدين ومناديل ورقية ومناديل مبللة خاصة به، ويمنع تماما مشاركة أي أدوات أو أغراض بين الطلاب.

رفع التوعية الصحية لدى الجميع

وطالبت المدارس من أولياء الأمور توعية أبنائهم بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافات آمنة بين كل طالب والآخر قدر المستطاع طوال اليوم الدراسي، مشيرا إلى الاستعانة بملصقات توعوية في مختلف أنحاء المدرسة لرفع التوعية الصحية لدى الجميع.

غياب غياب الطلاب تعليمات المدارس أعذار مرضية دور البرد صحة الطلاب الحمى السعال ضيق التنفس فقدان حاسة الشم فقدان حاسة التذوق العزل المنزلي الأمراض المعدية إدارة المدرسة أولياء الأمور مطهر لليدين مناديل ورقية مناديل مبللة منع مشاركة الأدوات التباعد الاجتماعي مسافات آمنة التوعية الصحية ملصقات توعوية الإجراءات الوقائية السلامة الصحية المدارس الإبتدائية صحة الطلاب بالمدارس الالتزام بالاجراءات الاحترازية مكافحة العدوى
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

عاجل - وقف استيراد هذه الهواتف في مصر (اعرف التفاصيل)

فوز هليوبوليس وقها وتعادل قليوب وهزيمة القومي بالقسم الثالث

تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمواجهة الكويت في كأس خليجي 26

عاجل - دعاء المطر.. أفضل الأدعية لجلب الرحمة

عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"