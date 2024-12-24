بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، وصول حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024، أي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 23.7 مليار دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت كام؟

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار «مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023».

التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2024

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار "مقابل نحو 6.2 مليار دولار"، وفقا لبيانات المركزي.

ارتفاع التحويلات إلى 45.3% خلال هذه الفترة

ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 "الفترة يناير/أكتوبر 2024"، شهدت ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).