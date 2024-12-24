عاجل - دعاء المطر المستجاب باذن الله

الدعاء وقت نزول المطر مستجاب بإذن الله، لأنه من أوقات الرحمة والبركة. فيما يلي مجموعة من الأدعية المستجابة بإذن الله عند نزول المطر:

1. دعاء قصير مستجاب أثناء المطر:

"اللهم صيبًا نافعًا"

(رواه البخاري) - دعاء موجز يطلب فيه الخير والنفع من المطر.

"اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق"

دعاء لجعل المطر بركة وخيرًا دون أذى.

2. دعاء لجلب الخير والبركة:

"اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا، غدقًا مجلّلًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل"

دعاء شامل يطلب فيه المسلم المطر المفيد والنافع.

"اللهم بارك لنا في هذا المطر، واجعله رحمة للعباد والبلاد، وانفعنا به يا رب العالمين"

3. دعاء خاص أثناء المطر:

"يا الله، ارزقنا من بركات هذا المطر، واغفر لنا ذنوبنا، ووفقنا لما تحب وترضى"

"اللهم ارزقنا خير ما أنزلت، وادفع عنا شر ما أنزلت، واغسل قلوبنا بماء التوبة والمغفرة"

4. دعاء بعد انتهاء المطر:

"مطرنا بفضل الله ورحمته"

(رواه البخاري) - شكر لله على نعمة المطر.

"اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نسألك بركة هذا المطر ونفعه"

5. دعاء طلب المغفرة أثناء المطر:

"اللهم اغسل ذنوبي بماء رحمتك، وطهر قلبي، وارزقني من الخير ما أتمناه"

"اللهم اجعل هذا المطر رحمة على عبادك، ولا تجعله عذابًا علينا، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين"

نصائح للدعاء أثناء المطر: