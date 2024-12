عاجل - 30 نوعا فقط.. قائمة هواتف يدعمها تحديث iOS 19 في آيفون

يتحمس كثير من مستخدمي هواتف آيفون من آبل، لتجربة أحدث ميزات نظام التشغيل iOS 19، فمع كل إصدار جديد من iOS، تأتي مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات التي تجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة وإثارة، لذا نسلط الضوء على تحديث iOS 19 لجميع هواتف iPhone المؤهلة للاستفادة منه، حسب موقع "macrumors".

تفاصيل تحديث iOS 19

وبحسب الموقع فإن تحديث iOS 19، هو الإصدار المرتقب من نظام التشغيل الخاص بهواتف آيفون، الذي تطلقه شركة أبل، ومن المتوقع أن يأتي محملًا بمجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم على هواتف آيفون.

مميزات تحديث iOS 19

وإذا كان لديك هاتف iPhone مؤهل لتحديث iOS 18، فمن المرجح أن يدعم الجهاز نظام التشغيل iOS 19، المدعوم بمزايا جبارة بالذكاء الاصطناعي، ما يعني أن أكثر من 30 هاتف iPhone مختلف من المحتمل أن يدعم نظام التشغيل، بالإضافة إلى سلسلة iPhone 17 المقبلة، وiPhone SE 4 (الذي قد يُطلق عليه اسم iPhone 16e)، لكن رغم أن iPhone XR، الذي أطلق في عام 2018، قد يتلقى تحديث iOS 19، إلا أن التجربة الإجمالية قد لا تكون مماثلة لأحدث iPhone 17 Pro Max الذي يعمل بنظام iOS 19، وينطبق الشيء نفسه أيضًا على أجهزة iPad، حيث من المرجح أن تكون جميع أجهزة iPad التي تعمل بنظام iPadOS 18 مؤهلة لتحديث iPadOS 19.

موعد تحديث iOS 19

وبحسب الموقع، فإن شركة Apple قدمت لمحة أولى عن تحديث iOS 19 في مؤتمر المطورين العالميين، فإنه سيكون موعد تحديث iOS 19، في سبتمبر أو أكتوبر 2025، مع إطلاق سلسلة iPhone 17، التي من المحتمل أن تتضمن 4 طرازات: iPhone 17 وiPhone 17 Air وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

الهواتف الداعمة لتحديث iOS 19

وبحسب موقع «indiatoday»، إليك أجهزة آيفون، المتوقع أن تدعم نظام تحديث iOS 19:

iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max— iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max— iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max— iPhone 13 وiPhone 13 Mini وiPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max— iPhone 12 وiPhone 12 Mini وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max— iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max— iPhone XR وiPhone XS وiPhone XS Max— iPhone SE (الجيل الثاني والإصدارات الأحدث).