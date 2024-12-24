عاجل - ما هو دعاء المطر والرعد والبرق؟

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بوابة الفجر

دعاء المطر.. يستحب ترديده وقت سقوط الأمطار وتشهد عدد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية وفيما يلى أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار.
 

دعاء المطر

ومن أشهر أدعية المطر التي وردت عن الصحابة والتابعين:  "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

ورد أيضا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

 

أدعية المطر

دعاء المطر.. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

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