عاجل - تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم بسوق الصاغة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم بسوق الصاغة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم.. كشفت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب، عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2024 خلال منتصف التعاملات، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حالة من الرواج في أسواق الصاغة بينما حل الذهب عيار 24 في الترتيب الثاني ثم الذهب عيار 18.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وبحسب الشعبة العامة للذهب التابعة لاتحاد الغرف التجارية، فإن أسعار الذهب عيار21 ‎اليوم الثلاثاء 24-12-2024 سجلت نحو 3747 جنيها للشراء و3737 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر دون الدمغة أو المصنعية، 4285 جنيها للشراء و4269 جنيها للبيع بالتعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة للجرام دون المصنعية إلى 3212 جنيها للشراء و3202 جنيهات للبيع.

سعر اوقية الذهب العالمي

وتداول سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية عند مستوى 2614 دولارا للشراء و2613.5 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء خلال منتصف التعاملات في مصر دون سعر المصنعية، 29 ألفا و960 جنيها للشراء و29 ألفا و950 جنيها للبيع.