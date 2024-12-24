قطعت لأشلاء.. إحالة المتهمة بقتل الطفلة "مكة" إلى الجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة السيدة بقتل الطفلة "مكة" إلى الجنايات، وابنتها وابنها إلى محكمة الطفل، بعد تقطيعها لأشلاء بمركز منشأة القناطر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمة بقتل الطفلة "مكة" بمشاركة ابنتها وابنها، بعد تقطيع جثتها، والتخلص من أجزاء منها، في منشأة القناطر



وأمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل سائق التروسيكل بعد اتهامه بتورطه في جريمة قتل الطفلة "مكة"، حيث اثبتت التحريات بعدم تورطه وعلمه بالواقعة



صرحت النيابة العامة، بدفن الأجزاء المعثور عليها من جثة الطفلة "مكة" بعد قتلها على يد سيدة وابنتها وابنها وسائق التروسيكل بعد تقطيع جثتها، والتخلص من أجزاء منها، في منشأة القناطر

اصطحب فريق من نيابة شمال الجيزة، المتهمة بقتل الطفلة "مكة"، وتقطيع جثتها، والتخلص من أجزاء منها، إلى قرية وردان، في منشأة القناطر، لتمثيل الجريمة، أمام جهات التحقيق المختصة، وشرح كيفية استدراجها الطفلة، وإنهاء حياتها، وتقطيع جثتها.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة وتدعى "شيماء.ن" وابنتها وآخر سائق تروسيكل متورطين في مقتل الطفلة "مكة" حيث السائق ساعدهما في التخلص من الجثة بمنشأة القناطر، وتبين أن الدافع ورائها انتقام من والدها

وافادت التحريات الأولية، أن تلك السيدة كانت تستأجر شقة بمنزل والد الطفلة، وعند انتهاء العقد، قرر أن تترك الشقة، فحدث خلاف بينهما، فقررت السيدة الانتقام منه

ذبحتها وقطعتها

واضافت التحريات، أن السيدة قامت بإيجار شقة بقرية وردان، وعند نقل عفشها استدرجت الطفلة، لتنتقم من والدها، وعند نقلها مع العفش للشقة الجديدة، وقامت بذبحها وتقطيع جسدها إلى أشلاء



كشف والد الطفلة، تفاصيل جديدة حول قتل طفلته "مكة وليد فرحات" البالغة من العمر 5 سنوات، وتبين أن جثة الطفلة مذبوحة ومقطعة إلى أشلاء

والد الطفلة يكشف تفاصيل

وأضاف والد الطفلة، أن تم استدراج الطفلة لأحد العقارات عن طريق سيدة مستغلة ان ذلك الوقت كان تقوم بنقل أثاثها من منزل والد الطفلة التي كانت تستأجرة، وبعد استدراجها قامت بقتلها داخل شقة جديدة بقرية وردان ذبحًا باستخدام آلة حادة، ثم قطعت أجزاءها إلى آشلاء، حيث أعضائها مفقودة، والرأس منفصلة عن الجسد.



وتباشر النيابة العامة، التحقيق في مقتل الطفلة "مكة وليد" 7 سنوات، وملقاه بجانب المعهد الديني بأحد شوارع منشأة القناطر

تشريح جثة الطفلة

وأمرت النيابة، بتشريح جثة الطفلة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء

فحص المشتبه بهم

وتفحص الجهات الأمنية، المشتبه بهم، لكشف هوية المتهم، ومن بين المشتبه بهم، سيدة جاري تكثيف التحريات للتأكد من حقيقة تورطها في ارتكاب الجريمة من عدمه.

مقتل طفلة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة طفلة وتدعى "مكة وليد" 7 سنوات في عقدها الأول مقتولة وملقأة عقب تغيبها بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

مقتل طفلة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تم تحديد هويتها.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وأفراد أسرتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.