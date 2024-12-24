موعد تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6.. إضافات مثيرة وتحديات بين اللاعبين

مفاجأة طال انتظارها لعشاق الألعاب الإلكترونية، لا سيما "ببجي"، إذ أعلنت الشركة المطورة موعد تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6، المقرر أن تضم مجموعة كبيرة من المحتوى والميزات الجديدة والمثيرة، من بينها خرائط مبهرة تشعل حماس اللاعبين، كما تحتوي على تحدي المنافسين بأسلوب مختلف عن كل تحديث، ما يمكنك من العيش في مغامرة مثيرة، إذ جاء التحديث الجديد تحت عنوان "MOUNTAIN SANCTUM"، وفقا لموقع "تيك كرانش" التقني.

مميزات تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6

وبحسب الموقع التقني، فإن تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6 يأتي بفكرة جديدة تسمى Aetherial Sanctum، حيث يتيح هذا التحديث الاستفادة من 4 قوى مميزة، من أجل التحكم والسيطرة على ساحات القتال، بجانب الميزات الأخرى المبهرة، كما أصبحت ميزة القيادة التلقائية متاحة في تحديث PUBG Mobile 3.6، حيث يمكن للاعبين ترك المركبة تقوم بالقيادة بنفسها دون وجود سائق، والهدف هو إسقاط الأعداء، كما يمكنك الآن إطلاق النار من المركبة أثناء قيادتها تلقائيًا.

ومن بين مميزات تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6، أنك تستطيع رؤية أفضل الاستراتيجيات في PUBG Mobile للفوز بالمباريات، والتي ستتوافر في الإصدار التجريبي، فبعض الميزات ستكون موجودة أو لا تكون موجودة في إصدارها العالمي، ويقدم التحديث محتوي جديدًا ومختلف مثير للاهتمام، ويمكن للاعبين التنبؤ بأزياء حصرية وجلود أسلحة وتصميمات مركبات وصناديق مستوحاة من موضوع الصحراء، وتساهم هذه التحديثات في تحسين تجربة اللعب بشكل عام للجميع، فإذا كنت لاعب قوي أم مبتدئ، فالتحديث سوف يكون مناسب لك.

موعد تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6

أكد القائمون على التطوير، أن موعد تحديث لعبة PUBG Mobile 3.6، سيكون خلال يناير 2025، لكن لم يتم الإعلان عن اليوم المحدد والدقيق للإصدار، بناءً على تاريخ إصدارات لعبة ببجي، فيما يتعلق بقوائم التحديثات، ومن المرجح أن يتم إصدارها في الأسبوع الثاني من الشهر.