تكريم مصطفى خاطر وأحمد شيبة في حفل توزيع جوائز STARS بدبي

كرم مهرجان STARS،عدد من نجوم الفن والإعلام من خلال نسخته الأولي، في حفل أحياه كلا من الفنان مجد القاسم ومحمد نور واحمد شيبة، والذي أقيم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وحضر حفل توزيع جوائز النسخة الأولى من المهرجان، عدد من نجوم الفن والإعلام بالوطن العربي، ومن بين الحضور المغني العربي مجد القاسم، المغني محمد نور، والممثل مصطفى خاطر، والمغني الشعبي أحمد شيبة والفنان سامح حسين، والفنان أحمد التهامي، والفنانة لقاء سويدان.



وقال محمد عادل أبو حجازي منظم المهرجان، أن مسابقة STARS تنفرد من نوعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمحور هذه الجوائز السنوية حول تقدير المواهب والكفاءات في مجالات الفن والإعلام والتأثير الاجتماعي، كما تقام النسخة الأولى في دبي، لتكون هذه البداية لرحلة الإبداع والتميز.



وشهد مهرجان STARS، العديد العروض الفنية المختلفة، بالأضافة إلى توزيع جوائز النسخة الأولي من فعليات المهرجان، والتى جاءت من مجموعة الموفق كالتالي، الفنان سامح حسين: أفضل ممثل 2024 عن دوره في فيلم “ساندوتش عيال ”، الفنان مصطفى خاطر: أفضل ممثل كوميدي 2024 عن مسلسل “البيت بيتي 2”، المطربة الكبيرة نادية مصطفى: أفضل مسيرة فنية "غنائية"، مصطفى بسيط: أفضل ممثل كوميدي 2024 عن دوره في فيلم “عصابة المكس”.



بالإضافة إلى تكريف الفنانة لقاء سويدان: أفضل دور ثاني عن دورها في مسلسل “الوصفة السحرية ”، إيناس عز الدين: أفضل مسيرة فنية "ممثلة"،عبد العزيز أحمد أفضل مذيع 2024، محمد عويسي: أفضل مذيع راديو 2024، محمد نور: أفضل أغنية “هو في كده بأمانه ”، الممثل الشاب نور: أفضل ممثل صاعد، أحمد التهامي: أفضل مسيرة فنية “تمثيل ”، عمرو عبد العزيز: أفضل كوميديان 2024، مونيكا صدقي: أفضل صانع محتوى “فاشون ”.



كما تم تكريم الفنانة وئام مجدي: أفضل ممثلة شابة 2024، أحمد شيبة: أفضل مطرب شعبي 2024، محمد مندراوي: أفضل إعلامي 2024، مي البنا: أفضل صانع محتوى “رياضة ”، مي حلمي: أفضل مذيعة "رياضة"، نرمين ماهر: أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “مالك صلاح ”، مجد القاسم: أفضل مسيرة فنية "غناء".