يواجه الآلاف من المواطنين مشكلات متنوعة تعيقهم من التسجيل على موقع صندوق الإسمكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك للتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5.

هذه المشكلات دفعت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإطلاق مجموعة من الإجراءات لتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

رابط الإبلاغ عن مشكلات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

كشفت مي عبد الحميد، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات لحل المشكلات التي تواجههم أثناء التسجيل ورفع المستندات عبر موقع الصندوق.

وأوضح الصندوق، أنه يمكن الإبلاغ عن مشكلات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

خطوات تسجيل وحل الشكوى

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

- اختيار طبيعة المشكلة من بين تصنيفات محددة (مثل عدم مطابقة الرقم القومي ورقم الهاتف، عدم استلام كود التفعيل، أو تعديل رقم الهاتف المسجل).

- حل المشكلة خلال 24 ساعة مع إمكانية متابعة حالتها عبر الرابط نفسه.

مراكز خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات

تم تخصيص مراكز في مدن مختلفة مثل "بدر، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وطيبة الجديدة"، تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا لتلقي شكاوى المواطنين ومساعدتهم في حل المشكلات المتعلقة بالتسجيل.

زيادة كفاءة مركز الاتصالات (Call Center)

- زيادة عدد الموظفين: استجابةً للزيادة الكبيرة في عدد المتصلين.

- تخصيص مسار لمشكلات التسجيل: يمكن للمواطنين اختيار رقم (1) من الرسالة الصوتية عند الاتصال بأرقام الصندوق (5999، 5777، 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من الخط الأرضي).

- الإجراءات المتخذة: تسجيل الشكاوى من خلال الموظفين وإرسالها إلى الصندوق لحلها خلال 24 ساعة.

قنوات التواصل الأخرى

يتيح الصندوق للمواطنين متابعة جميع المستجدات أو تقديم شكاوى عبر:

- الصفحة الرسمية على فيسبوك: http://www.facebook.com/shmffeg

- يوتيوب: https://www.youtube.com/shmffeg

- تويتر: www.twitter.com/shmffeg

- إنستجرام: www.instagram.com/shmffeg

- ثريدز: https://www.threads.net/@shmffeg

- تيك توك: https://www.tiktok.com/@shmffeg

- منصة الشكاوى والمقترحات: https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

تعهد بحل المعوقات بشكل فوري ودوري

أكدت مي عبد الحميد، التزام الصندوق بمعالجة المشكلات التي قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، وضمان حق الجميع في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة.