بالصور.. ختام فعاليات الملتقى التسويقي الأول للخضر والفاكهة المجففة (ميركادو) بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

اختتمت في محافظة الأقصر اليوم، فعاليات الملتقى التسويقي الأول للخضر والفاكهة المجففة، (ميركادو) والذي اقيم تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، و برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، ضمن مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

وقالت الدكتورة سهير المصري مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية ومنسق الملتقي، أن الملتقى شارك فيه أكثر من ١٠٠ مشارك مابين جهات حكومية وأفراد ومزارعين وبنوك ومنتجين وشركات تسويق زراعي واستيراد وتصدير، وتجارة داخلية إلى جانب مقدمي الخدمات المالية وغير المالية والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والإستثمار وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية. 

وأضافت المصري، أن الملتقى يهدف إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وخلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات، مشيرة إلى أنه اقيم علي هامش الملتقي معرض للشركات والذي تم من خلاله عرض منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

واوضحت أن الملتقي تضمن جلسات حوارية للمزارعين والمنتجين ومقدمي الخدمة وجلسة حوارية مع خبراء التمويل، وشركات الإستثمار الزراعي.  

وقالت ان الملتقي اوصي في ختام أعماله بضرورة تكوين اتحاد لمزارعي ومنتجي ومصدري الطماطم ودعم البنية التحتية لسلاسل التدريب وتنظيم تدريبات متخصصة للعاملين علي تقنيات التغليف والتعبئة وتوفير مقومات عمليات التصنيع النهائية لتعزيز الإستفادة من القيمة المضافة مع الإهتمام بالزراعات التعاقدية وخلق علاقة قوية مع المزارعين، والاهتمام بالبحث والتطوير في مجال الزراعة الآمنة. 

وأشارت أن الملتقي أكد علي ضرورة التركيز علي تطوير عمليات التجميع وخلق تكتل من المزارعين والمنتجين لتحقيق سعر عادل للمنتج، مع التوجه نحو استخدام مبيدات آمنة، ورسم خريطة زراعية تضمن تنوع المحاصيل وعدم الاعتماد على محصول واحد. 

كما أكد الملتقي علي الإهتمام بسلامة الغذاء من خلال خلال التدريب ودعم الكيانات العاملة فى هذا المجال والمساهمة فى الإقتصاد الفعال بما يساهم فى زيادة الدخل من العملة الصعبة. 

 

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