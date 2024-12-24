وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد نهائي دوري المصالح الحكومية بخماسي كرة القدم

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الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية بالجيزة في الكرة الخماسية وذلك مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بنادي إيسترن كومباني الرياضي.
بحضور حمدي الخفيف رئيس الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، خالد فؤاد رئيس إتحاد المصالح الحكومية فرع الجيزة  .

لعب دوري خماسي كرة القدم 12 فريق وصعد للنهائي فريقي المجتمعات العمرانية وشركة المصل واللقاح
دارت المباراة النهائية بين الفريقين في نهائي قوي إنتهى بركلات الترجيح وفوز فريق شركة المصل واللقاح بالمركز الأول وحصوله على كأس الدوري لهذا العام وحصول المجتمعات العمرانية على المركز الثاني. 
وكان نهائي تنس الطاولة بين فريقي المجتمعات العمرانية والصوت والضوء وانتهى بفوز المجتمعات العمرانية وحصولها على المركز الأول وكأس البطولة 
والمركز الثاني من نصيب الصوت والضوء

سلم الصبروط كأسي البطولة للفرق الفائز ة  ،وفي ختام اللقاء شكر وكيل الوزارة المعنيين بتنظيم الدوري من الإتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الجيزة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، حمدي الخفيف رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصالح الحكومية، خالد فؤاد رئيس إتحاد المصالح الحكومية فرع الجيزة، وإشراف إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمود منطاش مدير الإتحاد، صلاح مطر مسئول النشاط الرياضي بالاتحاد.

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