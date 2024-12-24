قلب منتخب عمان تأخره بهدف أمام نظيره القطري إلى فوز مثير 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت.

عمان تهزم قطر بهدفي الصبحي في خليجي 26

التعادل للأحمر العماني من ضربة جزاء في الدقيقة 20.

وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني تقمص الصبحي دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولمنتخب عمان.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت انتهاء مواجهتي المجموعة بالتعادل الإيجابي، إذ تعادل منتخب عمان مع الكويت في الافتتاح بهدف لكل فريق، قبل أن تفرض النتيجة ذاتها نفسها على موقعة قطر والإمارات.

ورفع منتخب عمان رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة وتوقف رصيد قطر عند نقطة واحدة في المركز الرابع، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة الكويت مع الإمارات في وقت لاحق اليوم.