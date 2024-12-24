قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز


أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي عن قائمة لقاء فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري المصري

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي
 

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