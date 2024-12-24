استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الثلاثاء في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن "طائرة مسيرة قصفت تجمعا لمواطنين في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد المواطنة خولة عبده (53 عاما)، وبراءة خالد حسين علي (30 عاما) وإصابة 3 آخرين بجروح، بينهم طفل (10 سنوات) وإصابة شاب (29 عاما) بجروح خطيرة، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "3 شهداء وصلوا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم منذ فجر اليوم الثلاثاء، هم: الشهيدة خولة علي عبد الله عبده (53 عاما) نتيجة قصف على مخيم طولكرم، والشهيد فتحي سعيد عودة عبيد (18 عاما) نتيجة إصابته فجرا بالرصاص في البطن والصدر، والمواطنة براءة خالد حسين علي (30 عاما) التي استشهدت متأثرة بجروحها".

ودفعت القوات الإسرائيلية بمزيد من آلياتها باتجاه مخيم طولكرم، فيما رابط عدد كبير من الآليات والجرافات الثقيلة على طول شارع نابلس المحاذي لمداخله.

وفي تطور لاحق، اقتحمت الجرافات محيط مخيم نور شمس شرق المدينة، وشرعت بأعمال تجريف شارع نابلس المحاذي لمداخله وتحديدا محيط ميدان الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد في الضفة 824 مواطنا بينهم 168 طفلا، وأصيب أكثر من 6500 آخرين بجروح.