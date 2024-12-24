أمير منطقة حائل يرعى افتتاح فعالية "جولة مسك "بالمنطقة

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، حفل افتتاح جولة مسك في المنطقة التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر، وذلك في مقر جامعة حائل.

وتجول سموه في المعرض المصاحب لجولة مسك، واطلع على ورش العمل المقامة، كما زار ركن بودكاست عنان، وأركان الجهات المشاركة.

وبدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بعرض مرئي عن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ثم رحب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر بالحضور في جولة مسك، وقال" من شرق المملكة إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها تصل جولة مسك إلى حائل اليوم لتستكشف المواهب وتسخر الطاقات وتفتح الآفاق".

وأضاف البدر أنا سعيد جدًا بوجودنا في حائل وبين أهلها الذين أكرمونا واحتفوا بنا كعادتهم، ويزداد فخرنا اليوم بتفضل سمو أمير حائل ورعايته وتشريفه لجولة مسك الأمر الذي يعكس اهتمام سموه بالشباب وإيمانه بهم، فدعم سموه واهتمامه بالإبداع وصناعة الأثر يتجلى في جائزة بصمة التي أحدثت نقلة نوعية في رفع التنافسية لأجل التنمية على امتداد السنوات.

وأشار إلى أن المنطقة تحظى بالعديد من قصص النجاح وصناعة الأثر، وسيتم غدًا تخريج مبادرة "اجزم" من حاضنة مسك لتصبح جمعية أهلية غير ربحية وتستمر في سعيها لتحقيق نمط حياة صحي وتضاعف من أثرها في المجتمع.

ودعا الشباب والفتيات بالتسلح بالطموح والرغبة في المساهمة إيجابيًا في التغيير بالمجتمع، واستغلال فعالية مسك التي تهدف للوصول إلى مختلف شباب المملكة، وتجمع في جنباتها عقولًا مميزة تسعى لوضع بصماتها في مستقبل المملكة وتحقيق رؤية 2030، مؤكدًا أن مسك أسهمت بحمدالله في مسيرتها منذ عام 2011 في رسم مستقبل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، واليوم ندعوكم للاستفادة من وجود مسك والانضمام إليها والاستفادة منها.

من جهته نوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لشباب وفتيات هذا الوطن، وقال سموه " أتوجه بأسمى آيات الشكر لهذه القيادة العظيمة فلهم من قلب صادق محب كل الشكر والثناء والدعاء بالدوام لدفع قدرة هذا الوطن وتمكينه ليرتقي أعلى المنصات دوليًا، فما وجدته اليوم من هذه القدرة العظيمة لهذه الدولة العظيمة في جعل أبنائها مركز القوة والأداء، وتمكين الشباب وإثراء قدرته".

وأكد سموه أننا اليوم من خلال الاستشراف للمستقبل نجد هذا الوطن محصنًا بأبنائه الممكنين بهذه القدرة العالية في الفكر والأداء والمنهج، مقدمًا لهم الشكر على أدائهم وجهودهم.

ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعد كلمة لأبنائه وبناته أن يتسلحوا بالعزيمة والمعرفة قائلًا " أنتم بطموحكم وشغفكم اليوم تضاهون جبال أجا فأقول لكم الوطن أمامكم وهذه رسالة عظيمة أن تجعلوا لكم في كل يوم حافزًا، وتتسلحوا بالعزيمة ولاتجعلوا للفشل طريقًا إليكم ولاتتعاملوا معه، وأؤكد لكم أن كل يوم هو فرصة وكل ساعة فرصة فتغانموا هذه الفرص التي أمامكم فنحن نرى من خلالكم نافذة للمستقبل فاجعلوها بهية ذات جمال نشرُف بها على قدرة هذا الوطن وأبنائه، كما أرى من خلال هذا المشهد مستقبلًا مشرقًا لهذا الوطن يحق لنا أن نتباهى به جميعًا ".

إثر ذلك كرم سموه الجهات المشاركة في جولة مسك.

وتسعى مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" من خلال "جولة مسك" إلى إيجاد منظومة حيوية تُمكّن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم، وإلهام وتمكين الطاقات الإبداعية في مختلف مناطق المملكة، وتقديم المبادرات والمسارات والبرامج الإثرائية لمجتمع الشباب المبدع والطموح، وتتضمن في نسختها العاشرة العديد من الأنشطة والفعاليات مثل مسرح جولة مسك الذي يتضمن 9 جلسات حوارية، بمشاركة نخبة الرؤساء التنفيذيين، ورواد الأعمال، وأصحاب التجارب المُلهمة، بالإضافة إلى مستشاري البرامج في "مسك"، بهدف إثراء العديد من المواضيع المختلفة في مجالات التميّز المهني، والقيادة الفعّالة، والابتكار، وريادة الأعمال، والفنون؛ بهدف فتح آفاق جديدة أمام الطاقات الشبابية، كما تُقدّم الجولة لأبناء منطقة حائل وبناتها أكثر من 30 ورشة عمل متنوعة، تغطي المهارات الإبداعية، والقيادة، وريادة الأعمال، والمجالات المجتمعية.

وتتيح الفعالية ثلاث مساحات للتطوير المهني تُقدّم من خلالها استشارات مُتخصصة لدعم الشباب والفتيات في تطوير مسيرتهم المهنية، وستُعرّف الجولة بالمبادرات وبرامج التمكين التي تُقدمها مؤسسة "مسك" وجهاتها التابعة عبر معرض تعريفي يُبرز مسارات المؤسسة ومبادراتها، بالإضافة إلى مساحة للاستشارات المهنية التي تساعد على تطوير المسيرة المهنية للطاقات الشبابية، والمعرض المصاحب الذي يستعرض مسيرة حافلة بالإنجازات التي حققتها "مسك" بعد أن شكّلت وجهاتها التابعة منظومة حيوية متكاملة، تشارك في استكشاف وتسخير طاقات الشباب الكامنة، وتفتح لهم الفرص ليكونوا قادة المستقبل، إضافة إلى أجنحة مسارات مسك وجهاتها التابعة، ويتضمن المعرض أيضًا أجنحة تعريفية بمسارات مسك الرئيسية، وهي مسك الريادة، ومسك المهارات، ومسك القادة، ومسك للمجتمع، بالإضافة إلى الجهات التابعة للمؤسسة وأبرز برامجها ومبادراتها، التي تُمكّن الزوار من رؤية أنفسهم كجزء من هذه البرامج