مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين من ستاد الكلية الحربية أمام طلائع الجيش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعدد من أعضاء المجلس الأبيض على دعم ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة طلائع الجيش المقامة باستاد الكلية الحربية، في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المقصورة الرئيسية لاستاد الكلية الحربية تواجد كل من، الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائب الرئيس وأحمد سليمان وحسين السيد ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة من أجل مساندة الفريق.

txt

قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري المصري

txt

عمان تهزم قطر بهدفي الصبحي في خليجي 26


 ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، باستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

إدارة نادي الزمالك إدارة الزمالك أحمد سليم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ستاد الكلية الحربية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

عمان تهزم قطر بهدفي الصبحي في خليجي 26

قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري المصري

عاجل - تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم بسوق الصاغة.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

التنمية المستدامة: مفتاح بناء مستقبل مزدهر ومتوازن

عاجل - أبراج فلكية الأسوأ حظا في 2025.. ماذا ينتظر أصحابها؟