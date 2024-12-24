اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية وجمعية (هيا) يوقعان برتوكول تعاون لتحسين وتطوير وتصدير المحاصيل البستانية

وقع اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية وجمعية (هيا) يبرتوكول تعاون لتحسين وتطوير وتصدير المحاصيل البستانية.

وقال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية إن البروتكول تفعيلًا للتعاون والتكامل بين الكيانات الكبرى المنوط بها دعم المزارعين والمصدرين لتنمية الصادرات والوصول بالمنتج المصري إلى الأسواق العالمية.

واشار إلى إنه نظرا لان الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية مسئول عن النهوض بالسياسة الزراعية البستانية وسياسات استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والتي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وكذا تنمية الصادرات وزيادة مساحة الأراضي الزراعية والنهوض باقتصاديات التصدير لمختلف الحاصلات البستانية.

وأضاف "الشرقاوي" أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية وقع بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) التي تهدف لتحسين وتطوير وتصدير المحاصيل البستانية، وإمداد مزارعي المحاصيل البستانية من المنتجين، المصدرين وصغار المزارعين بأحدث ما وصل إليه العلم في الإرشاد الزراعي وتقنيات الزراعة الحديثة والمعلومات الفنية ودراسة وفتح الأسواق التصديرية لزيادة الصادرات البستانية المصرية بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية لدعم صغار المزارعين والحفاظ على سلسلة التبريد للصادرات المصرية من الحاصلات البستانية.

وتضمن البروتوكول التكامل والتنسيق في عدة مجالات وهي الارشاد والتدريب والدعم الفني والعلمي لصغار المزارعين والمصدرين لتأهيلهم للمنافسة بالأسواق العالمية والندوات والمحاضرات وكذلك المعارض المحلية والدولية واستيراد مستلزمات الإنتاج مع تبادل الخبرات والمعلومات في كل ما يخص تنمية الصادرات المصرية.

ووقع البروتوكول المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) واللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة كلا الجانبين.

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