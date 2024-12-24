إيقاف أعمال بناء قاعة مناسبات مخالفة دون ترخيص بمدينة بني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اللواء بمحافظة بني سويف، وفي حضور على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، على الإجراءات التي اتخذتها الوحدة المحلية، لإيقاف أعمال بناء دون ترخيص، أثناء الشروع في إنشاء قاعة مناسبات، حيث تم إيقاف العمل واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإستمرار المتابعة الميدانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي تعديات أو بناء مخالف دون ترخيص ضمن خطة المحافظة في هذا الملف وتنفيذا لتوجيهات الحكومة بالتصدي لأية مخالفات بناء.

وفي سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد الدكتور بلال حبش نائب المحافظ اجتماعًا بأعضاء اللجنة المختصة بمراجعة أعمال البناء المتوقفة، لمتابعة موقف استكمال أعمال البناء للعقارات الحاصلة على تراخيص بناء قبل مايو 2020، ووذلك في حضور: علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، مها أبو بكر، رئيس قسم مراجعة التراخيص، ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وناقش الاجتماع موقف العقارات المتوقفة عن العمل والتي سبق إصدار تراخيص لها قبل مايو 2020، بمركز بني سويف مؤكدًا ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية المقررة، ومنها توفير الجراجات، ومراعاة تحديد الارتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم. وذلك وفق التعليمات الصادرة من إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية، والكتاب الدوري رقم 147 لسنة 2024 الموجه إلى المحافظات.