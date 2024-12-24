شمس البارودي تتصدر التريند بعد رسالتها المُبكية لـ زوجها حسن يوسف

تصدر اسم الفنانة المعتزلة شمس البارودي تريند محركات البحث، وذلك بعد رسالتها لزوجها الراحل حسن يوسف التي تصدرت بها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رسالة شمس البارودي:

قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي فى رسالة لزوجها الراحل الفنان حسن يوسف:- " أحاول بكل ما أوتيت من يقين وإيمان أن أصبر وأحمد الله وارضي بقضاؤه واتصبر إلا أن أذرف الدموع دون توقف ذكريات حياتية في كل السكنات واللحظات.

وتابعت" أعتذر لمن حولى لا أعلم ما هذآ الضعف والوهن الروحى استغفر الله وادعوه ثبت يقيني وارزقني لحظات الصدمة الأولى وساعات وأيام ما بعدها إلا أن مرور الوقت يزلزلني حزنا على فراق فلذة كبدى عبدالله وونس عمرى وسندى وامانى بعد الله شريكي في انفاسي وخلجات نفسي وكل لحظات وأيام عمري.

وأضافت:" حبيبي زوجي يحيط بي في معظم الأوقات أبنائي وشقيقاتى وشقيقة حبيبي وبناتها وصديقاتي محاولين اخراجى من فجيعة الفراق ولوعة الحزن اجاريهم حتى اختلى بنفسي فأجهش بالبكاء يترجرج احشايء وثنايا صدرى بكاء لم اعهده من قبل فما هذآ الحزن الذي تعدى صبري واحتسابي في زلزلنى ولا يتوقف إلا ويدمرني يعلم أحبابي في نهروني وينصحوني مناعتك ستنهار توقفي عن تدمير صحتك بهذا الحزن احلف لهم والله مالي سيطره علي نفسي وكأن جماح الحزن تفلت من عقالها المغلفة بالصبر والرضا والإيمان فتتمرد على فاردد سامحنى يارب سامحنى ياالله سامحني لضعفى وهوان يقيني في مصيبتى.

واختتمت:" وادعوه يآرب احفظ لي فلذات كبدي وقويني حتى أكمل مسيرة حبيبي فأتم ما تركه لهم لإسعادهم وتأمين ما أراده لهم بعون الله وتوفيقه افتقدك ياحبيبي افتقد حنانك وعطاءك افتقد واحة الأمان التي أحييتنا فيها افتقد وجودك ونصحك ورأيك افتقد جلوسى بجوارك تلف زراعك على كتفي ثبتنى حبك ونصحك ورأيك وأنا أسألك في أمور حياتنا وأبناءنا أعلم هيا سنة الحياة الدنيا فراق يعقبه حزن حتى نلتقي في حياتنا الآخرة فاللهم الصبر والاحتساب والسلوان اللهم صبر يرضيك ويرضي أحبابي وهم في دار الحق صبرا جميلا يا الله صبرا صبرا صبرا يآرب.