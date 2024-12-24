الخدمة الاجتماعية بطلًا لكأس رئيس جامعة بني سويف لكرة القدم

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الخدمة الاجتماعية بطلًا لكأس رئيس جامعة بني سويف لكرة القدم

فاز فريق كلية الخدمة الاجتماعية بكأس رئيس جامعة بني سويف لكرة القدم، بعد تفوقه على فريق كلية علوم الرياضة بضربات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت بنادي الشبان الرياضي.

 

وذلك ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة" والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني بين الطلاب وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي، بما يسهم في تطوير وبناء شخصية الشباب داخل الجامعات المصرية. 

 

وشهد المباراة النهائية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الذي سلم الكأس للفريق الفائز، بحضور الدكتور محمود رجائي عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور هندواي عبد اللاهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، والكابتن توني عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الشبان الرياضي ببني سويف. 

 

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن البطولة نُفذت تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وشملت جميع كليات الجامعة والمدن الجامعية، بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، لافتًا إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضع الرياضة كركيزة أساسية لتنمية وبناء الإنسان، وترسيخها كأسلوب حياة للطلاب.

 

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