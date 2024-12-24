وفاة شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة بأحد أعمدة إنارة كورنيش بني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب3 آخرين بمحافظة بني سويف، إثر حادث سير، وقع، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بدائرة قسم بندر بني سويف، إثر تصادم سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة بشارع كورنيش النيل، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "أحمد محمد ذكي" البالغ من العمر 43 عاما، مقيم بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وإصابة 3 آخرين بإصابات بسيطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتجرى حاليًا إجراءات التصريح بالدفن تمهيدًا لخروج جثمان المتوفى من مستشفى بني سويف الجامعي، لتسليمه لأهليته لاداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

الحادث أثار حالة من الحزن بين أهالي مدينة بني سويف، حيث نعاه العديد من أصدقائه وأقاربه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بحسن أخلاقه وطيبته، كما أعرب عدد كبير من الأهالي عن استيائهم من السرعة الزائدة التي تسببت في وقوع هذا الحادث المأساوي، مطالبين بتعزيز الإجراءات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بمنطقة الكورنيش.