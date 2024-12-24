أحمد زاهر يشارك مي عمر كضيف شرف في "إش إش"

الفجر الفني
بوابة الفجر

انضم مؤخرًا الفنان أحمد زاهر كضيف شرف في مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

 

ويجسد الشرنوبي دور ابن الفنان ماجد المصري ويحاول قتله وذلك ليتخلص منه قبل زواجه من إش إش التي يحبها ويريد الزواج منها.

 

تفاصيل مسلسل “إش إش”

 

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي، ويجسد ماجد المصري شخصية معلم يريد الزواج من الراقصة "إش إش" مي عمر ولكنها ترفض، ومن هنا تتصاعد المشاكل وتدور أحداث المسلسل حول "إش إش" والمفارقات والصعوبات التي تتعرض لها هي ووالدها.

ابن الفنان ماجد المصري أحمد زاهر الفنان ماجد المصري الفنان احمد زاهر الماراثون الرمضاني بطولة مي عمر إيهاب فهمي طارق النهري ماجد المصري محمد الشرنوبى مسلسل إش إش

مواد متعلقة

أحمد زاهر وابنته ليلى في عزاء نبيل الحلفاوي

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

منتخب الكويت يتغلب على الإمارات بثنائية في كأس خليجي 26

نتيجة وملخص أهداف مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس خليجي 26

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

وفاة أكثر من 70 شخصًا بسبب الكوليرا خلال أسبوع في شمال جنوبي السودان

تكريم مصطفى خاطر وأحمد شيبة في حفل توزيع جوائز STARS بدبي

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

مرض السرطان: التحديات العالمية في محاربة أكبر قاتل