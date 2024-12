مكافأة 5 مليون.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأحدث أغانيه المقبلة

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه عدة صور له، حيث شارك جمهوره لعبة طريفة الا وهي من سيعرف إسم أغنيته القادمة التي سيتم طرحها خلال يومين سيفوز بخمسة مليون جنيه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور محمد رمضان

وعلق محمد رمضان على منشوره قائلًا: "سؤال الخمسة مليون جنيه (باقي يومين)، إسم أغنيتي القادمة موجود بين كلمات الأغنيتين دول (برج الثور وكبير بلد)".

آخر أعمال محمد رمضان

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هي أغنية "برج الثور"، وهي من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، والفيديو كليب من إخراج ليلى غالب.

كلمات أغنية "برج الثور"

وجاءت كلمات أغنية "برج الثور" كالتالي:

Joanna، your busy body، busy tonight (Mad، mad، mad)

Joanna، make you no dey dull me tonight (Boom)

Joanna، your busy body giving me life، oh، hey، life، eh

Joanna، Jo-Jo-Joanna

(Why you do me like that?)

Ayy، Joanna، Jo-Jo-Joanna

(شايفة نفسك ليه)

Joanna، Jo-Jo-Joanna



(Hey، Joanna)

Ayy، Joanna، Jo-Jo-Joanna

(جوانا ده انا فرعون)

خدها مني ده انا ولا افاتار

ركنت قلبي عقلي اللي اختار

مش دبلوماسي.. ولا أحب أواسي

أنا عايزك قاسي.. مش وائل جسار

مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين



Yes For Sure أنا برج التور

أنا مبحبش أعيش الدور

مش عمور.. أنا قمور

Yes Or No..أنا بمزاجي أقول

Joanna your busy body giving me life

Ooo Eeee Life Eeee

Why u do me like that

مافيا ثابت ملك



ابن حلال سالك

صعب عليكي تنسيني

جوانا ما نجيب مأذون ونبارك