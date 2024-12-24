صورة جديدة من كواليس فيلم 'درويش' لـ عمرو يوسف

شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره ومتابعيه علي موقع انستجرام، صورة جديده من كواليس فيلمه الجديد درويش، وكتب على الصورة: مين هو درويش؟ وأي حكايته مع الخير والشر؟.

تفاصيل شخصيه عمرو يوسف

يجسد عمرو يوسف في الفيلم دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المحكم.

أبطال فيلم درويش

ويشارك فى البطولة بجانب عمرو يوسف، كل من دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، إسلام حافظ، أحمد عبدالوهاب، والسوداني محمود السراج.

قصة فيلم درويش

وتدور احداث فيلم درويش في إطار أكشن كوميدي، وتقع الأحداث في فترة الأربعينيات، ويحمل مفاجآت عديدة، كما أنه يتكلف ميزانية إنتاجية ضخمة، ويحظى بدعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

احدث اعمال عمرو يوسف

ومن ناحية اخري، يواصل عمرو يوسف التحضير للجزء الثاني من فيلم شقو، بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا، وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان اخر اعمال عمرو يوسف هو فيلم ولاد رزق 3 الذي جمعه بـ أحمد عز، ضم نخبة من النجوم منهم، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، وأسماء جلال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وايضا عُرض لـ عمرو يوسف خلال الفترة الماضية مسرحية قلبي وأشباحه، والذى شارك فى بطولتها مع مى عز الدين، والمسرحية جاءت ضمن فعاليات من موسم الرياض الترفيهي، وشارك فى البطولة بجانب عمرو ومى، كل من حمدى الميرغنى، ومصطفى غريب، وإيمان السيد، وسليمان عيد، وحاتم صلاح.