ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه الخامس للموسم الحالي

السعودية
بوابة الفجر

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس، حفل سباقه الخامس ضمن مهرجان الأمير عبدالعزيز بن سعد لسباقات الخيل لموسم ٢٠٢٥ وذلك على جوائز شركة السليمي المتحدة.
وأوضح مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، أن السباق تكوّن من خمسة أشواط ومسافة الأربعة الأشواط الأولى 1600م بينما الشوط الأخير كان بمسافة 2000م.
وحصل على المركز الأول في الشوط الأول الجواد "حديد" للمالك ثامر التميمي فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني الفرس "صهيبيه" للمالك بندر العتيبي فيما جاء الجواد "النهم" بالمركز الأول في الشوط الثالث للمالك مشعل التبيناوي، وفي الشوط الرابع حصل الجواد "أبا السعود" على المركز الأول للمالك جديع الجهني، وحقق الجواد "البطال" على المركز الأول في الشوط الخامس للمالك أبناء سليمان العنيزان.
وفي ختام الحفل سلم رئيس مجلس إدارة شركة السليمي المتحدة، الدروع للفائزين في الثلاثة الأشواط الأولى وسيارة للفائز بالشوط الرابع وكأس للفائز بالشوط الخامس.
وفي نهاية الحفل كرم مدير عام الميدان، رئيس مجلس إدارة شركة السليمي المتحدة سلمان السليمي؛ تقديرًا لرعايتهم لأشواط سباق الحفل الخامس

السباق الشوط الأول الشوط الثانى المركز الأول بالمركز الأول عبدالعزيز بن سعد

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