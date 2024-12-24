صورة جديدة.. خالد سليم برفقه ياسمين عبدالعزيز من كواليس مسلسل 'وتقابل حبيب'

شارك الفنان خالد سليم جمهوره ومتابعيه علي موقع انستجرام، صورة جديده تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز من كواليس مسلسل وتقابل حبيب، والمقرر عرضه فى رمضان 2025.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول قصة اجتماعية مشوقة تحمل في طياتها عناصر من الرومانسية والتحديات الحياتية، كما يستعرض المسلسل الصراعات اليومية، خاصة مع مخاطر العلاقات الإنسانية والقرارات المصيرية، ويطرح قصة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والقضايا الاجتماعية.

ابطال مسلسل وتقابل حبيب

وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل ضرب نار الذي جمعها بـ أحمد العوضي في موسم 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد غزي، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، وآيسل رمزي، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

آخر أعمال خالد سليم

بينما كان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل حكايات جروب الماميز، والذي عُرض في يناير من العام الماضي 2023، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية العائلية، والعمل مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته دينا فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، هبة عبدالغني، وهشام الشاذلي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد صالح.

أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز

ويذكر ان ياسمين عبدالعزيز تستعد للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 21 عام منذ أن قدمت مسرحية كده أوكيه مع أحمد السقا وهاني رمزي ومنى زكي، حيث تُحضر ياسمين حاليًا لمسرحية جديدة جاري الاتفاق على كافة تفاصيلها، ويشاركها في بطولتها كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، إيمان السيد، وبدرية طلبة، ومن إخراج خالد جلال، ومن المقرر عرض المسرحية في السعودية.