وفاة شاب دهسه جرار مُحمل بحديد تسليح بمدينة اهناسيا ببني سويف

لقي شاب مصرعه بمحافظة بني سويف، إثر حادث سير، وقع، مساء اليوم الثلاثاء، صدمه جرار مُحمل بحديد تسليح بجوار مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، وتم نقله إلى مستشفى اهناسيا التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بدائرة مركز شرطة اهناسيا، إثر بتصادم جرار مُحمل بحديد تسليح بشخص بجوار مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا.

وبالإنتقال والفحص، تبين تصادم الجرار بشخصى يدعى "عبد الرحيم زين العابدين علي" يبلغ من العمر 35 عامًا، مقيم قرية منشأة طاهر بمركز اهناسيا، وجرى نقله بواسطة الأهالي إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى اثناء محاولة إسعافه.

وجار اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لتسليم جثة المتوفي لأهليته لاداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.