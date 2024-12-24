الأقباط الكاثوليك يحتفلون بقداس عيد الميلاد بالمنيا

احتفل الأقباط الكاثوليك في محافظة المنيا، بقداس عيد الميلاد في كنائس المحافظة وسط أجواء مبهجة سيطرت علي الجميع.



وقد حرص المئات من أهالي محافظة المنيا، على التواجد في الكنائس منذ الساعة السادسة من مساء اليوم من أجل الاحتفال بالعيد، فيما تزينت الكنائس باشجار الكريسماس والزينه من أجل الاحتفال بالعيد.

فيما كثفت قوات الامن من تواجدها خارج الكنائس من اجل تأمين احتفالات الاقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد.



ويعد عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.