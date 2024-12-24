وفاة أكثر من 70 شخصًا بسبب الكوليرا خلال أسبوع في شمال جنوبي السودان

عربي ودولي
الكوليرا - أرشيفية
الكوليرا - أرشيفية

توفي ما لا يقل عن 73 شخصا الأسبوع الماضي بسبب الكوليرا في ولاية الوحدة شمال جنوبي السودان، حسبما ذكرت إذاعة "تمازج" المحلية.

وبحسب بياناتها أصيب 3.7 آلاف من السكان المحليين. ومع ذلك، قد يكون هناك عدد أكبر بكثير من الوفيات الناجمة عن الكوليرا في ولاية الوحدة، حيث تم تسجيل 73 حالة وفاة في المستشفيات.

وأكد السكان المحليون أن الناس يموتون بسبب الكوليرا في منازلهم ولا يتم تضمينهم في التقارير الطبية. وتتخذ السلطات إجراءات طارئة لمنع انتشار المرض.

وكانت بؤر الوباء هي مخيمات اللاجئين من السودان، حسب الإذاعة.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص يعبرون حدود جنوبي السودان يوميا هربا من الحرب الأهلية في السودان التي دخلت عامها الثاني.

ويوجد الآن جزء كبير من اللاجئين في مخيمات أقيمت في ولاية الوحدة.

الأمم المتحدة السكان المحليين إجراءات طارئة الكوليرا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

نتيجة وملخص أهداف مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس خليجي 26

منتخب الكويت يتغلب على الإمارات بثنائية في كأس خليجي 26

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة

وفاة أكثر من 70 شخصًا بسبب الكوليرا خلال أسبوع في شمال جنوبي السودان

تكريم مصطفى خاطر وأحمد شيبة في حفل توزيع جوائز STARS بدبي

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

أفضل أدعية الرسول عند نزول المطر.. مطرنا بفضل الله ورحمته