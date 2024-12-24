منتخب الكويت يتغلب على الإمارات بثنائية في كأس خليجي 26

الفجر الرياضي
الإمارات
الإمارات

نجح منتخب الكويت الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب الإماراتي؛ بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة كأس خليجي 26.

وانطلقت أحداث مباراة الإمارات ضد الكويت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس خليجي 26

وبدأت أحداث مباراة الكويت ضد الإمارات، بوجود ضغط هجومي كبير من جانب الفريق الإماراتي الذي سجل هدف مبكر في الدقائق الأولى.

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حيث سجل في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، اللاعب كايو نجم منتخب الإمارات هدف أول، بعد أسيست من عبد الله سهيل.

ثم أحرز محمد دحام هدف التعادل لصالح منتخب الكويت، في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الكويت ضد الإمارات، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، تعرض اللاعب كوامي اوتوني نجم منتخب الإمارات للطرد، في الدقيقة 86 بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

ونجح اللاعب معاذ الاصيمع في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89 من الشوط الثاني، لصالح المنتخب الكويتي.
 

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نتيجة وملخص أهداف مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس خليجي 26

منتخب الكويت يتغلب على الإمارات بثنائية في كأس خليجي 26

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