حاصل على دبلوم تجارة... ضبط طبيب مزيف يدير مركزًا للعلاج الطبيعي بمركز طامية بالفيوم

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مضبوطات داخل المركز
مضبوطات داخل المركز

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومأمور ورئيس مباحث مركز شرطة طاميه، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمركز ومدينة طامية، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية « الخاصة » بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي يعمل دون ترخيص،ويديره حاصل على دبلوم تجارة، يدعي "عيد. ط.س" منتحل صفة طبيب، دون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها سرنجات مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركز، وغلقه، وتسليم القائم عليه لقسم الشرطة، للعرض على النيابة المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الطبيب المزيف.

 

 

 

 

غلق مركزين طبيين يعملان دون ترخيص بالفيوم

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الفيوم حاصل على دبلوم تجارة ضبط طبيب مزيف مركز للعلاج الطبيعي مركز طامية إدارة العلاج الحر مديرية الصحة بالفيوم مباحث التموين هيئة الدواء المصرية

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