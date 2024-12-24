نتيجة وملخص أهداف مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس خليجي 26

حقق منتخب الكويت الأول لكرة القدم، فوزا هاما على نظيره المنتخب الإماراتي؛ بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في بطولة كأس خليجي 26.

أهداف مباراة الإمارات ضد الكويت في كأس خليجي 26

في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، اللاعب كايو نجم منتخب الإمارات هدف أول، بعد أسيست من عبد الله سهيل.

ثم أحرز محمد دحام هدف التعادل لصالح منتخب الكويت، في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وسجل اللاعب معاذ الاصيمع الهدف الثاني في الدقيقة 89 من الشوط الثاني، لصالح المنتخب الكويتي.