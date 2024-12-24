استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الثلاثاء في قصف طائرات مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بـ "استشهاد شابين، وإصابة آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف طائرة احتلال مُسيرة حارة الحمام في مخيم طولكرم".

وفي بيان سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "3 شهداء وصلوا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم منذ فجر اليوم الثلاثاء، الشهيدة خولة علي عبد الله عبده (53 عاما) نتيجة قصف على مخيم طولكرم، والشهيد فتحي سعيد عودة عبيد (18 عاما) نتيجة إصابته فجرا بالرصاص في البطن والصدر، والمواطنة براءة خالد حسين علي (30 عاما) التي استشهدت متأثرة بجروحها".

وفي السياق ذاته، دفعت القوات الإسرائيلية بمزيد من آلياتها باتجاه مخيم طولكرم، فيما رابط عدد كبير من الآليات والجرافات الثقيلة على طول شارع نابلس المحاذي لمداخله.

وفي تطور لاحق، اقتحمت الجرافات محيط مخيم نور شمس شرق المدينة، وشرعت بأعمال تجريف شارع نابلس المحاذي لمداخله وتحديدا محيط ميدان الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد في الضفة 824 مواطنا بينهم 168 طفلا، وأصيب أكثر من 6500 آخرين بجروح.