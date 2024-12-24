انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره طلائع الجيش، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يقع في فخ التعادل أمام طلائع الجيش في الدوري



جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح فريق طلائع الجيش في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب جودوين شيكا.



فيما نجح محمد شحاتة في إحراز هدف التعادل للزمالك، في الدقيقة 42 من أحداث المباراة، بعد تسديدة يسارية قوية.



ونجح حسام أشرف في خطف الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى.

بينما تمكن النيجيري جودوين شيكا، في إحراز هدف التعادل للعجلات الحربية، في الدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.



وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11.

فيما رفع طلائع الجيش رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.