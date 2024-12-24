نجاح أول عملية زراعة شريان صناعي من البطن إلى الطرف السفلي بمستشفى السنبلاوين

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جانب من الجراحة بمستشفى
جانب من الجراحة بمستشفى السنبلاوين

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة فى الدقهلية فى بيان اليوم عن نجاح فريق طبى  بمستشفى السنبلاوين فى زرع شريان صناعي من البطن إلى الطرف السفلي الايسر، لافتًا إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفى. 
وأضاف وكيل الوزارة أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت المريض بعيادة جراحة الاوعية الدموية وكان يعاني من ألم لايحتمل في الساق اليسرى نتيجة انسداد كامل في الشريان الحرقوفي  الايسر مشيرًا إلى أن الساق كانت مهددة بالبتر.
كما أوضح إنه عقب حجز المريض وإجراء الفحوصات والاشعة ودخول غرفة العمليات تم اعادة التروية الدموية للساق وعودة النبض للقدم وانقاذ الطرف من البتر مؤكدًا أن العملية تأتى ضمن خطة صحة الدقهلية للتوسع  فى الجراحات الدقيقة التخصصية.
 

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى ولفريق جراحة الأوعية الدموية برئاسة الدكتور أحمد خالد، ولإدارة المستشفى، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، متمنيًا لهم المزيد من النجاح، ومطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.
 

نجاح أول عملية زراعة شريان صناعي من البطن الي الطرف السفلي بمستشفى السنبلاوين

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