نائب محافظ الدقهلية تركيب البوابات الإلكترونية داخل المنطقه الصناعيه للحفاظ على المصانع وتحديد هوية المترددين

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم بجولة لمدينة جمصه والمنطقة الصناعيه بجمصة لمتابعة مستوي النظافة ولقاء المستثمرين تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصه، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة.



حيث تابع " نائب المحافظ " تابع أعمال الحملة المكبرة للنظافة بمنطقة 15 مايو لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، حيث تابع رفع جميع تراكمات القمامه وإزالة الحشائش والغابات وردم البرك والمستنقعات، موجهًا برفع تراكمات القمامة ببعض الشوارع الجانبية، ومناقشة مقترح رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو.

وتفقد " العدل " موقف السيارات والتقي بالسائقين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، موجهًا بتوفير عدد ثلاث سيارات بالتناوب لخدمة اهالى 15 مايو وزايد وتسهيل حركة انتقالهم.



ووجه " نائب المحافظ " بالبدء في تطوير ميدان شارع فخر الدين خالد بجمصه في إطار خطة المحافظة لتطوير جميع الميادين لتحسين الصوره البصرية للمواطنين.

ومن جهة أخري تفقد " العدل " عدد من المصانع بالمنطقه الصناعيه بجمصه والتقي بالمستثمرين للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم لحلها لزيادة معدل الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تفقد مصنع ( رافيا باك ) لتصنيع الشكائر المنسوجه لدعم المستثمرين والوقوف على اداء العاملين بالمصنع وتشجيع الصناعات المحلية.



وتابع " نائب المحافظ " تركيب بوابات الأمن الإلكترونية الجديدة والعلامات الإرشادية داخل المنطقه الصناعيه، والتى تعمل بالذكاء الاصطناعي عن طريق كارت id وملصق الكترونى للسيارات للحفاظ علي المصانع وتحديد هوية المترددين، حيث تم إنشاء غرفه عمليات مركزية بالجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعيه مجهزه بنظام كاميرات سمارت وكاميرات btz تعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي والتصوير الليلى، وتقوم بالتقاط الوجوه ولوحات السيارات والغرفه متصله بغرفة عمليات التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة.

ووجه " العدل " للمستثمرين بالحفاظ علي الشوارع الرئيسية داخل المنطقه الصناعية من خلال تطويرها وتجميلها وزراعة الأشجار أمام كل مصنع وفي الجزر الوسطي ودهان البلدورات. من خلال تطويرها وتجميلها.