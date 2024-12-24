ملخص أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره طلائع الجيش، بنتيجة بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أهداف مباراة القلعة البيضاء أمام الإنتاج الحربي في الدوري.

ملخص أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري


جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح فريق طلائع الجيش في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب جودوين شيكا.

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فيما نجح محمد شحاتة في إحراز هدف التعادل للزمالك، في الدقيقة 42 من أحداث المباراة، بعد تسديدة يسارية قوية.


ونجح حسام أشرف في خطف الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى.

بينما تمكن النيجيري جودوين شيكا، في إحراز هدف التعادل للعجلات الحربية، في الدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز


وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11.

فيما رفع طلائع الجيش رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

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