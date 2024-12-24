اتحاد الكرة يكشف اختصاصات اللجنة الفنية وموقفها من حسام حسن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن اجتماع مجلس الإدارة غدا برئاسة هاني أبو ريدة، سيشهد الاتفاق على أعضاء اللجنة الفنية التي ستتولى تقييم الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين، والتشاور حول برامج الإعداد والارتباطات خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، على أن اللجنة الفنية لن تتدخل في عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، موضحا أن حسام حسن له مطلق الحرية في اختيار أي لاعب واستبعاد آخر، وليس من اختصاصات اللجنة التدخل في اختيارات اللاعبين.

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وأضاف المصدر، أن هاني أبو ريدة سيوجه اللجنة الفنية لدعم حسام حسن وجهازه وتوفير كافة مطالبهم ومساعدتهم على قيادة منتخب مصر إلى كأس العالم 2026".

وتابع:"أبو ريدة يشكل اللجنة الفنية من أجل تطوير المنتخبات وليس الصدام مع حسام حسن أو غيره من الأجهزة الفنية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الفنية ستضم قامات كروية كبيرة مثل حسن شحاته ومحسن صالح وعلي أبو جريشة وحلمي طولان وأحمد حسن وعبدالظاهر السقا.

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اتحاد الكرة يكشف اختصاصات اللجنة الفنية وموقفها من حسام حسن

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