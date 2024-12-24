رئيس الوداد المغربي ينفي إرسال عرض رسمي لضم ثنائي الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تقارير صحفية انتشرت على مدار اليوم تُفيد بإرسال نادي الوداد المغربي عرض رسمي للنادي الأهلي للحصول على خدمات الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم في يناير المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع هشام آيت، رئيس نادي الوداد المغربي، ونفى بشكل قاطع التواصل مع النادي الأهلي سواء رسميًا أو بشكل ودي لضم الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم سواء على سبيل الإعارة أو البيع".

وأضاف الغندور:" رئيس الوداد أكد أن كل التقارير المنتشرة لا أساس لها من الصحة وهي فقط ترشيحات وكلاء ولم يتم مناقشتها من الأساس".