رئيس الوداد المغربي ينفي إرسال عرض رسمي لضم ثنائي الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تقارير صحفية انتشرت على مدار اليوم تُفيد بإرسال نادي الوداد المغربي عرض رسمي للنادي الأهلي للحصول على خدمات الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم في يناير المقبل.

txt

اتحاد الكرة يكشف اختصاصات اللجنة الفنية وموقفها من حسام حسن

txt

عاجل.. أول تعليق من جروس بعد تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع هشام آيت، رئيس نادي الوداد المغربي، ونفى بشكل قاطع التواصل مع النادي الأهلي سواء رسميًا أو بشكل ودي لضم الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم سواء على سبيل الإعارة أو البيع".

وأضاف الغندور:" رئيس الوداد أكد أن كل التقارير المنتشرة لا أساس لها من الصحة وهي فقط ترشيحات وكلاء ولم يتم مناقشتها من الأساس".

اتحاد الكرة الإعلامي خالد الغندور رئيس نادي الوداد المغربي نادي الوداد المغربي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شركة أمريكية تتعرض لانتقادات بسبب بيع منتجات تحمل صور السنوار

عاجل.. أول تعليق من جروس بعد تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش

اتحاد الكرة يكشف اختصاصات اللجنة الفنية وموقفها من حسام حسن

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

رئيس الوداد المغربي ينفي إرسال عرض رسمي لضم ثنائي الأهلي

ترامب يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب

لجنة الحكام ترفض إيقاف أمين عمر بعد شكوى الزمالك

عاجل - المواعيد الرسمية.. إيقاف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في 5 محافظات للصيانة