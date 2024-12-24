لجنة الحكام ترفض إيقاف أمين عمر بعد شكوى الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، رفضت إيقاف الحكم الدولي أمين عمر، بعد الشكوى المقدمة من نادي الزمالك والتي تضمنت التأكيد على أن الحكم ارتكب أخطاء تسببت في تعادل الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري.

وشدد مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، على أن أمين عمر وطاقم مباراة الزمالك وسيراميكا، لن يتم إيقافهم وسيتم تكليفهم بإدارة مباريات في الجولة السادسة بالدوري.

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وأضاف المصدر:"لجنة الحكام ترى أن أمين عمر نجح في إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا وليس هناك مبرر لإيقافه أو استبعاده من إدارة المباريات الفترة المقبلة".

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