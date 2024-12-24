جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2ـ2ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2024

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم المصريه عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز،خاصة عقب تعادل الزمالك الليلة،لأنه في حالة فوزه كان ينفرد بالصدارة

يقدم إليكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز " نايل " موسم 2025

يتصدر فريق المصري البورسعيدي ترتيب الدوري برصيد 11بفارق المواجهات عن الزمالك الوصيف الذي يتعادل معه في عدد النقاط

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة

2ـالزمالك 11 نقطة

3 ـ زد 9 نقاط

4ـ الأهلي 8 نقاط

5ـ بيراميدز 8 نقاط

6- سيراميكا كيلوباترا 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- طلائع الجيش 8 نقاط

9- فاركو 7 نقاط

10ـ الجونة 6 نقاط

11ـ سموحة 5 نقاط

12ـ بتروجيت 5 نقاط

13ـ الإسماعيلي 5 نقاط

14إنبي 5 نقاط

15 البنك الاهلي 5 نقاط

16ـ غزل المحلة 5 نقاط

17فيوتشر 3 نقاط

18حرس الحدود نقطتين

أقوي هجوم حتي الآن في الدوري المصري

يعد نادي الزمالك أكثر الأندية تهديفيًا حتي الآن أحرز 12 هدف ويليه فريق سيراميكا كيلوباترا سجل 8 أهداف

أقوي دفاع في الدوري المصري

نجح فريق المصري البورسعيدي في المحافظة على شباكه خلال أول 6 جولات في الدوري المصري

وعلى الجانب الآخر النادي الأهلي له لقاء مؤجل لعب 5 جولات فقط