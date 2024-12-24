جمال الشريف: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش
تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالة الجدلية في لقطة تدخل حارس مرمى طلائع الجيش أمام محمد حمدي لاعب الزمالك اليوم.
جمال الشريف: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش
وقال جمال الشريف في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "الحارس إرتقى تجاه الكرة، ووصل إليها قبل أي احتكاك مع المهاجم".
وواصل: "وبعد ذلك حاول الحارس لتقليل من حالة الاحتكاك فأخفض قدمه إلى الأسفل دون أن يركل المهاجم".
وأضاف: وبطبيعة الحالة حالة الاحتكاك حتمية نتيجة تحرك المهاجم والحارس باتجاهين متعاكسين بحثًا عن الوصول إلى الكرة والمنافسة عليها".
واختتم الخبير التحكيمي: "لا يوجد مخالفة على الحارس وبالتالي لايوجد ركلة جزاء للزمالك أمام طلائع الجيش".