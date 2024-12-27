القضاء الروسي: السجن 15 عاما لمواطن أمريكي بتهمة التجسس

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بوابة الفجر



حكمت محكمة مدينة موسكو على المواطن الأمريكي جين سبيكتور بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التجسس، حسبما أفادت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان نشرته اليوم الجمعة.

وقال البيان إن "المواطن الأمريكي الذي كان يعمل لصالح البنتاغون ومنظمة تجارية تابعة له، قام بجمع ونقل معلومات مختلفة إلى جهة أجنبية حول موضوعات التكنولوجيا الحيوية والطب الحيوي، بما في ذلك تلك التي تشكل أسرار دولة، وذلك من أجل إنشاء نظام في الولايات المتحدة لإجراء الفحص الجيني عالي السرعة لسكان روسيا".

وأضاف البيان أنه تم إثبات ذنب الأمريكي بشكل لا لبس فيه، وأنه استنادا إلى مجمل الأدلة التي حصلت عليها هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، حكمت محكمة مدينة موسكو، بعد أن نظرت في القضية في جلسة مغلقة بمشاركة محامي الدفاع، على المواطن الأمريكي بالسجن لمدة 15 عاما مع فرض غرامة يزيد قدرها عن 14 مليون روبل (نحو 140 ألف دولار).

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