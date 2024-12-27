نشرة مرور "الفجر".. سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة الكبرى

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر، حالة من السيولة المرورية بطرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث أي تكدسات والحد من حدوث حوادث الطرق.

سيولة مرورية بالقاهرة:

وانتظمت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط  وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة.

وانسابت حركة المرور بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشئة الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبدالناصر.  

و انتظمت الحركة المرورية بمناطق وسط القاهرة وبالشوارع والميادين، وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس ومنطقة المظلات وبمنطقة سعد زغلول والسيدة زينب المتجه إلى حي مصر القديمة وبدار السلام وسط تواجد أمني لتيسير حركة المرور.

الحالة المرورية بالجيزة:

كما انسابت حركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الحالة المرورية بمحافظة القليوبية:

كما شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية» محافظة القليوبية، سيولة مرورية، فيما كثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع.
 

الحركة المرورية السيولة المرورية سيولة مرورية

مواد متعلقة

الحبس مع الشغل لنجل زوجة الشيف الشربيني لاتهامه بدهس عامل دليفري

محاكمة نجل زوجة الشيف الشربيني بتهمة دهس مواطن.. بعد قليل

تفاصيل القبض على الراقصة وعد داخل أحد النوادي الليلية بالعجوزة

تحديد أولي جلسات محاكمة 8 متهمين بقتل شاب بالبدرشين

تأجيل استئناف المقدم من عمر زهران على حكم حبسه

رفع جلسة استئناف عمر زهران على حكم حبسه للقرار

تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة ابتزازها وتهديدها

رفض الاستئناف المقدم من سائق ميكروباص معدية أبو غالب على حكم حبسه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من جلوب سوكر

أصابة طالب بحالة تسمم لتناوله حبوب لحفظ الغلال شمال سوهاج

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية للتعامل مع موجة الأمطار واستمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين

مصرع طبيب وشقيقته فى حادث انقلاب سيارة بمركز ساقلتة بسوهاج

نجم الزمالك السابق يحدد الصفقات المطلوبة لنجاح تجربة جروس

فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو