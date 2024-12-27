تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى الإيمان العام بحي غرب

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة


تفقد اللواءهشام أبوالنصر محافظ أسيوط  مستشفي الايمان العام بحى غرب أسيوط ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة على عدد من المستشفيات العامة، في إطار سعيه الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة فضلا عن متابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والدكتور محمد رفعت نائب إداري المستشفى، والدكتور محمد عثمان نائب إدارى المستشفى.

حيث تفقد محافظ أسيوط، انتظام العمل بأقسام الاستقبال العام، والملاحظة والعناية المركزة، والمسنين، والأطفال المبتسرين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين، ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية، وكذا الإطمئنان على مدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل، كما قام بالاطلاع على سجلات قيد الحالات المرضية المترددين واستفسر عن مواعيد دخول المرضى ومدة تأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم كما أمر بتوقيع الكشف الطبي على عدد من الحالات.

وحرص المحافظ، خلال جولته على التحدث مع المرضى، والمرافقين للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم، مشددًا علي الأطباء بالتواجد أثناء مهام عملهم، وتقديم الدعم الطبي، والمعنوى للمرضي.

وقال اللواء هشام أبوالنصر، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الطبية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.

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