إعلام عبري: إصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا وإطلاق النار على المنفذ

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بوابة الفجر



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، بإصابة إسرائيلية (70 عاما) بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا وإطلاق النار على المنفذ.
وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأن حالة المرأة البالغة من العمر 70 عاما التي تعرضت للطعن في هرتسليا حرجة وأن فريق الإسعاف يكافح من أجل حياتها، وقد تم نقلها إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أولي إن "عملية طعن في هرتسليا، أدت إلى إصابة إمرأة بجروح خطيرة"، مشؤة إلى انتشار قوات الشرطة في المكان حيث تمكنت من تحديد مكان المشتبه به والقاء القبض عليه".

ولفت البيان إلى أن مفوض الشرطة داني ليفي في طريقه إلى الموقع وأن خلفية الحادث قيد التحقيق

إصابة إمرأة اسعاف إعلام عبري الشرطة الإسرائيلية

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