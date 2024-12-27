محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعد بمركز القوصية

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 


قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز القوصية واسترداد 48 فدان تابعة لهيئة التعمير وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للازالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز تمكنت تنفيذ إزالة لعدد 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بنطاق المركز منهم 10 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي مساحتها 934 متر مربع فضلًا عن 5 حالات تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة تابعة هيئة التعمير وذلك في وجود غطاء أمني وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي الازالات وأملاك الدولة والإدارة الزراعية بالقوصية ورؤساء القرى وجهات الولاية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد أبوالنصر على عدم التهاون في حق الدولة والشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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