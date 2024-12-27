السيطرة على حريق اندلع بمطعم بيتزا بالخانكة (صور)

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حريق مطعم
حريق مطعم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الجمعة، في محل لمطعم للبيتزا بمنطقة شرق السكة الحديد بجوار مزلقان القطار بأبو زعبل بالخانكة.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد اندلاع حريق في مطعم بيتزا بمنطقة شرق السكة الحديد بجوار مزلقان القطار بأبو زعبل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، جرى إخطار طوارئ الغاز، وتم أيضًا إخطار نقطة إسعاف أبو زعبل، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة  إطفاء وتمكنوا من اخماد الحريق قبل امتداد للمباني المجاورة، جاري حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، وبدأ رجال المباحث التحقيق في الواقعة لمعرفة سبب اندلاع الحريق، ومدى وجود شبهه جنائية في اندلاع الحريق من عدمه.

حريق مطعم

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السيطرة على حريق قوات الحماية المدنية بالقليوبية قطاع أمن القليوبية مطعم بيتزا

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